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Мировое обозрение

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Удар по объектам врага нанесён в Одессе (ВИДЕО)

Удар по объектам врага нанесён в Одессе (ВИДЕО)

В Одессе прогремели взрывы, ставшие результатом удара по объектам противника. Согласно поступившим данным, на месте прилёта вспыхнул серьёзный пожар — об этом сообщают очевидцы и местные источники.

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