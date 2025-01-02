Интернет-пользователи высмеяли Пугачеву из-за видео лица крупным планом

Уехавшая из России певица Алла Пугачева встретила Новый год в компании супруга в ресторане. В личном блоге в соцсетях певица поделилась видео, на котором показала свое лицо крупным планом, что вызвало критику со стороны интернет-пользователей.
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