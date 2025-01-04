АК 1730 информирует о графике работы в выходные дни: 4 – 5 января – выходной. 6 января, понедельник: № 772 Александровка, № 761 Рябовка, № 779 Зубриловка.
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АК 1730 информирует о графике работы в выходные дни: 4 – 5 января – выходной. 6 января, понедельник: № 772 Александровка, № 761 Рябовка, № 779 Зубриловка.