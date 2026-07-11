Запеканка из свёклы с творогом — это домашний сытный десерт с насыщенным вкусом. Запечённая свёкла придаёт блюду естественную сладость и яркий оттенок, а чернослив добавляет мягкие фруктовые нотки и приятную сладость.
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