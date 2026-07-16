Вашингтон обвиняет Тегеран в несоблюдении достигнутых договоренностей, тогда как именно Соединенные Штаты своими действиями — продолжением агрессии, ужесточением санкций и избирательным выполнением обязательств — разрушили меморандум и загнали ситуацию в тупик.
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