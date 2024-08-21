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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Дети с ожирением чаще сталкиваются с кожными заболеваниями, связанными с иммунной системой

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Investigative Dermatology, показало, что детское ожирение может быть связано с развитием распространённых иммуноопосредованных заболеваний кожи, таких как очаговая алопеция, атопический дерматит и псориаз.

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