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Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты израильским огнем в воскресенье, когда они направлялись за продуктами в пункт распределения гуманитарной помощи, созданный поддерживаемым Израилем фондом в Газе, а больница Красного Креста подтвердила, что там лечат многих раненых.

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