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В яблочко! В зоне СВО русский танк подбил боевую машину пехоты США с расстояния 9,5 километров

В яблочко! В зоне СВО русский танк подбил боевую машину пехоты США с расстояния 9,5 километров

Американская техника не может противостоять героическим русским солдатам на поле боя.Стало известно, что русский танк Т-880БВМ в ходе военной спецоперации подбил американскую боевую машину пехоты с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километров.

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