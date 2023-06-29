В яблочко! В зоне СВО русский танк подбил боевую машину пехоты США с расстояния 9,5 километров

Американская техника не может противостоять героическим русским солдатам на поле боя.Стало известно, что русский танк Т-880БВМ в ходе военной спецоперации подбил американскую боевую машину пехоты с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километров.
Американская техника не может противостоять героическим русским солдатам на поле боя.Стало известно, что русский танк Т-880БВМ в ходе военной спецоперации подбил американскую боевую машину пехоты с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километров.
Свежие комментарии