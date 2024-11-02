Технология на основе графена полностью заряжает литий-ионную батарею за 5 минут

Чтобы электромобили были конкурентноспособны, нужны системы быстрой зарядки, которые будут работать в любую погоду и позволят заряжать батарею за время, сопоставимое со временем заправки автомобиля с ДВС.
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