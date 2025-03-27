61-летняя Лолита позагорала в купальнике с глубоким декольте

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская позагорала в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.