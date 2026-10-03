Израиль атаковал 14 ливанских поселков за сутки, сообщили источники

Израильские войска за сутки атаковали 14 деревень на юге Ливана, сообщает военно-полевой источник. Удары из тяжелой артиллерии и авиации пришлись по Набатии-эль-Фауке, Эль-Мансури и другим районам, несмотря на договоренности с Ливаном.
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