Израиль атаковал 14 ливанских поселков за сутки, сообщили источники

Израильские войска за сутки атаковали 14 деревень на юге Ливана, сообщает военно-полевой источник. Удары из тяжелой артиллерии и авиации пришлись по Набатии-эль-Фауке, Эль-Мансури и другим районам, несмотря на договоренности с Ливаном.