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Ромуло о премиях в «Спартаке»: «Около 20 тысяч долларов за победу над ЦСКА. Для Бразилии большие деньги, здесь – ничего необычного. В России платили лучше, чем в ОАЭ или Саудовской Аравии»

Бывший полузащитник « Спартака » Ромуло назвал сумму самых крупных премиальных во время выступления за клуб.

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