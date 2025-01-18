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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сауль набрал 10 очков за 1+1 с «Жироной». Полузащитника «Севильи» выбрал 21 фэнтези-менеджер на Спортсе’‘

Полузащитник «Севильи» Сауль поучаствовал в обоих голах команды: забил сам на 59-й минуте, а конце игры отдал ассист на Доди Лукебакио.

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