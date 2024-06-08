Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чем известно украинское подразделение аэроразведки «Птахи Мадяра», переставшее существовать после прилёта российской ракеты

Чем известно украинское подразделение аэроразведки «Птахи Мадяра», переставшее существовать после прилёта российской ракеты

  Глава подразделения Бровди перед разгромом сообщил о «скорой победе» Украины Стали известны подробности позавчерашнего точечного удара российских ракет по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области.

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