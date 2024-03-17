Подполковник США заявил, что западная помощь ВСУ не остановит продвижение ВС РФ

РИА Новости/Станислав Красильников Оказываемая Киеву странами Запада военная и финансовая помощь не может предотвратить продвижение армии России, заявил в эфире The Hill TV американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
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