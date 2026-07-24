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Царьград

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Бухгалтеры и водители останутся востребованными, заявил Волков

Бухгалтеры и водители останутся востребованными, заявил Волков

Роман Волков из Центра макроэкономического анализа сообщает о росте спроса на бухгалтеров и водителей, несмотря на стремительное развитие ИИ и автоматизации.

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