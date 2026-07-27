В следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации

Сегодня в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области под председательством руководителя следственного управления Дмитрия Позовского состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику - Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
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