ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

В следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации

В следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации

Сегодня в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области под председательством руководителя следственного управления Дмитрия Позовского состоялось торжественное собрание, посвященное  профессиональному празднику - Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии