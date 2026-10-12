Нижегородский аэропорт принял 25 самолетов, не севших в Москве

Нижегородский аэропорт Чкалов 12 октября стал запасным для 25 рейсов, направлявшихся в Москву, пассажиров трех из них отправили в столицу автобусами, остальные ожидали вылета на борту.
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