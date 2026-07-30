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Газета.ру

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Рэпер Моргенштерн заявил, что не боится потерять аудиторию после отказа от мата

Рэпер Моргенштерн заявил, что не боится потерять аудиторию после отказа от мата

Рэпер Моргенштерн заявил, что считает актуальным выпуск треков без ненормативной лексики. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле, ролики откуда опубликовал Telegram-канал Hypehub.

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