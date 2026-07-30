Рэпер Моргенштерн заявил, что не боится потерять аудиторию после отказа от мата

Рэпер Моргенштерн заявил, что считает актуальным выпуск треков без ненормативной лексики. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле, ролики откуда опубликовал Telegram-канал Hypehub.
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