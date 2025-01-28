Женщина не может попасть в квартиру из-за мигрантов: СК начал проверку

Жилую площадь заняли строители с семьями.Следственный комитет России организовал проверку после новости о том, что жительница Красногорска не может въехать в собственную квартиру из-за нелегальных жильцов.
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