«Украинская экономика просто сдохнет». Разумков прокомментировал введение коллегами новых налогов

Депутат Верховной рады, член внефракционного объединния «Разумная политика» Дмитрий Разумков резко раскритиковал новый законопроект о налогообложении доходов домохозяйств, заявив, что подобные инициативы могут окончательно подорвать украинскую экономику.
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