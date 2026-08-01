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«Украинская экономика просто сдохнет». Разумков прокомментировал введение коллегами новых налогов

«Украинская экономика просто сдохнет». Разумков прокомментировал введение коллегами новых налогов

Депутат Верховной рады, член внефракционного объединния «Разумная политика» Дмитрий Разумков резко раскритиковал новый законопроект о налогообложении доходов домохозяйств, заявив, что подобные инициативы могут окончательно подорвать украинскую экономику.

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