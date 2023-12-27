История и археология: Почему Сталин отправил тувинцев с фронта домой и На что пожаловался вождю Жуков

22 июня 1941-го тувинцы одними из первых предложили поддержку Советскому Союзу. Когда Гитлеру доложили, что неприметная республика вступилась за Москву и сообщила о готовности объявить войну Германии, он не сдержал саркастической улыбки.
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