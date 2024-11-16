Ученые обнаружили резкое снижение уровня пресной воды в мире

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции выяснило, что объем запасов пресной воды на земле существенно сократился уменьшился за последние 10 лет, пишет журнал Surveys in Geophysics (SIG) .
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