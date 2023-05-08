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Дипломат Манаков: практика запрета на въезд в Молдавию стала массовой

Дипломат Манаков: практика запрета на въезд в Молдавию стала массовой

Молдавские власти все чаще запрещают общественникам и политикам из РФ въезжать в государство, немотивированные депортации россиян из страны стали массовыми.

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