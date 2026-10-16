Вчера, 15 октября, в столице Черноземья стартовал отопительный сезон. А сегодня, 16 октября, к 16:00 часам тепло появилось уже в 857 из 4694 домов, что составляет 18% от общего количества МКД города.
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