«Состояние тяжелое»: раскрыта причина госпитализации отца Бритни Спирс

Отчужденный от звездной дочери после череды судов отец Бритни Спирс угодил в больницу. Состояние 71-летнего Джейми Спирса резко ухудшилось на фоне скандалов, связанных с артисткой, сообщает The Daily Mail.
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