В АТОР объяснили задержку рейса из Египта с россиянами санкциями ЕС

Авиакомпания Southwind Airlines по соглашению с египетской чартерной компанией Air Cairo частично замещала перевозчика на маршрутах, летая со стыковкой в Турции, поэтому на фоне запрета Евросоюза в отношении Southwind Airlines летать над территорией Европы был отложен вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха.