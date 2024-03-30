В АТОР объяснили задержку рейса из Египта с россиянами санкциями ЕС

Авиакомпания Southwind Airlines по соглашению с египетской чартерной компанией Air Cairo частично замещала перевозчика на маршрутах, летая со стыковкой в Турции, поэтому на фоне запрета Евросоюза в отношении Southwind Airlines летать над территорией Европы был отложен вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха.
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