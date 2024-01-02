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Валиева о показательном под саундтрек к «Слову пацана»: «Резонанса, конечно, ожидала – любой наш номер делается для зрителей. Мы ждем откликов, а иначе зачем?»

На чемпионате России Валиева выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», трек стал популярен после выхода сериала «Слово пацана».

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