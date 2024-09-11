СФ развернул «Бастионы» для стрельбы в рамках учений «Океан-2024»

Ракетный дивизион бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развернул пусковые установки в рамках учений «Океан-2024» развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион».
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