Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СФ развернул «Бастионы» для стрельбы в рамках учений «Океан-2024»

СФ развернул «Бастионы» для стрельбы в рамках учений «Океан-2024»

Ракетный дивизион бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развернул пусковые установки в рамках учений «Океан-2024» развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион».

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