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Андрей Назаров: «В ИИХФ побоялись упомянуть россиян в своем материале. Это типично для них во времена Тардифа. Там на первом месте политика, а не спорт»

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

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