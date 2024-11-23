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Царьград

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Украина ответила дерзостью на удар "Орешника"

Украина ответила дерзостью на удар "Орешника"

После удара новой русской ракетой "Орешник" Украина не перестала провоцировать Россию на ответные удары.

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Комментарии
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Ф
Фил
Да кокой степени Зелебобик тупорылый. Сказано было, что не существует в мире ПВО способной перехватить &quot;Орешник&quot;. А он-ЧМО обдолбанное все выпрашивает ПВО способную перехватывать гиперзвук.
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11 час.
Е
Елена
Пусть дальше скачут, прямиком в АД!
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3 час.
Василий Васильев
&quot;Хохлы и сейчас на передовой дохнут...&quot; Какие хохлы? Из восточных областей краины? Вот как достанется прародителям бандеры, вот тогда и будет сдвиг.
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2 час.

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