Да кокой степени Зелебобик тупорылый. Сказано было, что не существует в мире ПВО способной перехватить "Орешник". А он-ЧМО обдолбанное все выпрашивает ПВО способную перехватывать гиперзвук.

Василий Васильев

"Хохлы и сейчас на передовой дохнут..." Какие хохлы? Из восточных областей краины? Вот как достанется прародителям бандеры, вот тогда и будет сдвиг.