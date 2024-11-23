После удара новой русской ракетой "Орешник" Украина не перестала провоцировать Россию на ответные удары.
Украина ответила дерзостью на удар "Орешника"
Комментарии
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Ф
Фил
Да кокой степени Зелебобик тупорылый. Сказано было, что не существует в мире ПВО способной перехватить "Орешник". А он-ЧМО обдолбанное все выпрашивает ПВО способную перехватывать гиперзвук.
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11 час.
Е
Елена
Пусть дальше скачут, прямиком в АД!
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3 час.
Василий Васильев
"Хохлы и сейчас на передовой дохнут..." Какие хохлы? Из восточных областей краины? Вот как достанется прародителям бандеры, вот тогда и будет сдвиг.
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2 час.
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