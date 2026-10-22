Президент Чехии, бывший натовский генерал Пётр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп якобы сорвал почти установленное перемирие на фронтах СВО.
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