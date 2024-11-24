Градусы и действия: о чем целые сутки спорили участники СОР-29 в Азербайджане

Саммит СОР-29 в Азербайджане завершился на сутки позже запланированного срока. Причиной стали разногласия по поводу суммы для помощи бедным странам в борьбе с изменением климата, которая теперь втрое превышает предыдущую.
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