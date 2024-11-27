Рябков заявил об усилении БРИКС после расширения на 5 стран

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об укреплении устойчивости БРИКС после его расширения. Он отметил рост интереса более 30 стран к присоединению, а также достигнутый прогресс в трех ключевых направлениях сотрудничества: политика, экономика и гуманитарные связи.
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