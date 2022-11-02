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Овечкин в матче с «Вегасом»: передача, 1 бросок, 4 хита и «минус 1» за 15:54. У него 5+4 в 11 играх

Овечкин в матче с «Вегасом»: передача, 1 бросок, 4 хита и «минус 1» за 15:54. У него 5+4 в 11 играх

Александр Овечкин остался без голов в матче с «Вегасом». «Вашингтон» уступил «Голден Найтс» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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