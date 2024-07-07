Кабачковый пирог с необычным сочетанием в начинке, которое может стать летним хитом

Пока кабачки — это недорогой сезонный овощ, надо этим пользоваться и экспериментировать с пока еще очень доступным продуктом по максимуму.
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