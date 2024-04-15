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Берёшь на время чужое – отдаёшь навсегда своё

Берёшь на время чужое – отдаёшь навсегда своё

Фото: fergana Рената Алимова Берёшь на время чужое – отдаёшь навсегда своё Как западные кредитно-финансовые институты загоняют республики Центральной Азии в вассальную зависимость В современном мире кредиты превратились в основную головную боль как для простых граждан, так и для целых государств.

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ВК
Вад Кук
Россия богатая она поможет , а потом спишет
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