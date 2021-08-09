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Женщины,а не пора ли отомстить мужчинам?

Женщины,а не пора ли отомстить мужчинам?

Было бы прекрасно,если бы женщины всего мира начали тупо зеркалить поведение мужчин,изменять и оправдываться природой,детей взваливать на мужчин,не готовить,не убирать,ходить на работу и зарабатывать 30-40 к (насколько я знаю это средняя зп в России) и мнить из себя добытчицу,выглядеть самым ужаснейшим образом,приходить домой после работы,пить пиво,лежать на диване и ждать пока муженёк приготовит ужин, желательно что бы в этот момент он выглядел как модель и встречал жену готовым к отлизу и ждал ее у двери высунув язычок,ведь жену надо баловать и быть развратным,а если не будешь,то она изменит с тем,кто будет ждать с язычком и кастрюлей еды прям у двери,ведь если ты не исполняешь все прихоти женшины,всегда найдётся тот,кто исполнит,а вы мужчики слишком не выпендривайтесь,мужчин много и богатых и молодых и горячих,так что как только постареешь,тебя сменят на молоденькогоПора мужиков ставить на место,слишком много мнят из себя,слишком зажрались,слишком много позволяют себе.

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Воробей
Статья хорошо представляет печальное отсутствие у большинства женщин понимания, что вовсе не паритет может быть основой прочной семьи.
Элина Морозова
Практика показывает, что главенство мужчины разрушает семьи. Остается только главенство женщины))))
Воробей
- "Практика показывает, что главенство мужчины разрушает семьи." Ну, можно сказать, верно. Только я бы хотел тут уточнить важну деталь: у современных женщин из-за травмирования в детстве оказывается потеряна та естественная способность, которая во всей прошлой истории позволяла женщинам ощущать, что им наиболее комфрортно на втором месте в семье. - "Остается только главенство женщины" Потому, только тех мужчин современные женщины способны сколько-нибудь долго терпеть рядом с собой, а таковых довольно маленькое меньшинство, которые отличаются тем, что могут чувствовать себя комфортно на втором месте в семье.
Элина Морозова
Женщин травмируют мужья в сожительстве своей главнючкой...
Воробей
- "Женщин травмируют мужья в сожительстве своей главнючкой..." Ну, можно сказать, что всё - относительно. Это зависит от точки зрения относительно того, как оценивать прошлое. Если как норму, тогда - Вы правы, если как паталогию, тогда - наоборот.
Владимир Соколов
Практика показывает, что главенство мужчины разрушает семьи. практика показывает как раз наоборот))амбиции женщины разрушают семью.
Элина Морозова
С точки зрения женщин, многие мужчины страдают дисфорией..
Воробей
- "многие мужчины страдают дисфорией.." Это что такое?
Владислав Ильмер
плохое настроение
Воробей
Прошу прощения, я сделал описку. Нужно было написать: "Если как норму, тогда - Вы НЕ правы, если как паталогию, тогда - наоборот."
Воробей
- "С точки зрения женщин, многие мужчины страдают дисфорией." Если под дисфорией Вы понимаете хроническое состояние внутренней дисгармоничности и неудовлетворёности, то я с этим согласен. Действительно, в норме, с исторической точки зрения, мужчины более дисгармоничны чем женщины. И это - НОРМАЛЬНО! Именно эта фоновая вгутренняя дисгармоничность мужчин предрасполагает их к относительной готовности встречать конфликты в Мире и стремиться в них преобладать на пользу семьи. Фигурально говоря, в норме, мужчина - "камень", женщина - "глина". Именно такое системное сочетание позволяло сохранять семейное единство. Женщина, как более гармоничная половинка, позволяла сглаживать острые углы. Это и есть суть женщины-миротворицы. Когда же в результате современного воспитания женщин стали формировать ещё более дисгармоничными, чем мужчин - бойцов, всё время готовых бороться с несправедливостью доминирующего в Мире патриархата, тогда, фигурально говоря, получились сочетание двух "камней", которые взаимно ничего кроме трения и стука производить не способны. Отсюда и невозможность совместной с современными женщинами жизни для большинства - нормальных, мужчин в современном социуме.
Элина Морозова
Свое недовольство мужчина перекладывает на женщину, обвиняя ее во всех своих косяках. Что создает агрессивную обстановку в семье и уничтожает женское либидо. То есть несет мощный разрушительный и мироуничтожительный потенциал. Единственный выход из этой ситуации для женщины- это изоляция от мироразрушителя. То есть развод.
Воробей
- " Единственный выход из этой ситуации для женщины- это изоляция от мироразрушителя. То есть развод." Верно! Для женщины, которая была воспитана так, чтобы априори не быть в состоянии жить с РЕАЛЬНЫМ нормальным мужчиной, развод - единственный приемлемый путь. Социум, который не в состоянии формировать женщин такими, чтобы они были в состоянии поддерживать удовлетворяющие обоих супругов отношения, должен постепенно вымереть, уступая место тому, традиционному, который - в состоянии это обеспечить.
Элина Морозова
Женщины не живут с ущербными мужчинами. Именно ущербные остаются в результате в одиночестве.
Воробей
- "Женщины не живут с ущербными мужчинами." Как я уже ранее писал, всё - относительно: это зависит от того, какова точка зрения относительно оценки характера всей прошлой истории института семьи. Если это прошлое оценивать относительно положения женщин, как по сути хроническое насильственное принуждение их, то с Вашим воззрением можно согласиться. Если же постулировать это прошлое как вполне адекватное и уместное для истинной женской природы, которая потому таковая и есть, тогда Ваше понимание - ложное. Я считаю, что было бы совсем бессмысленно говорить об этих двух точках зрения, если бы невозможно было бы указать на какой-то объективный критерий, чтобы тот помог определиться с выбором объективно истинного. И этим критерием я полагаю может быть то, что истинная природа женщины должна располагать к достижению прочности семьи, как ячейки продолжения рода. И с этой точки зрения именно положение женщины-миротворицы ассоциируется с возможностью прочной семьи. И, наоборот, состояние женщины-конкурента мужчине с концепцией прочной семьи определённо вступает в непримиримый конфликт.
Элина Морозова
Вы в женщинах мало чего понимаете. А в чем истинная природа и предназначение мужчины?
Михаил_
Всё верно. Известный семейных психолог А.Капранов считает, что психологическая атмосфера в семье на 80% зависит от жены и на 20% от... тёщи :) .
Воробей
- "Вы в женщинах мало чего понимаете." Это, конечно - убедительный аргумент! - "А в чем истинная природа и предназначение мужчины?" В том, чтобы преодолевать всё, что потребуется для выживания, и желательно процветания, кроме преодоления женщин. Как только возникает неободимость преодолевать женщин, как процесс, так всё начинает разваливаться. Потому, как только нормальный мужчина сталкивается с женщиной, которую ему хронически приходится преодолевать, самым оптимальным курсом для него есть - в противоположную от неё сторону. К сожалению, подавляющее большинство мужчин не имеют возможности понять, что движет женщинами, которые создают поводы для необходимости их преодоления. Потому они могут долго мучиться совершенно неконструктивно. Когда женщина начинает саботировать отношения, создавая поводы для пеодоления, эффективность мужчины в том, для чего он предназначен самой его природой, резко падает.
Элина Морозова
Вы еще раз подтвердили свое незнание женщин, а следовательно и неумение без лишних напрягов и затрат ладить с ними и создавать благоприятную обстановку в семье. Вы не способны преодолеть свои комплексы и догмы , и в то же время очень зависимы от женщин.
Воробей
- "Вы еще раз подтвердили свое незнание женщин, а следовательно и неумение без лишних напрягов и затрат ладить с ними и создавать благоприятную обстановку в семье. " Вот именно в этом аспекте и заключается коренное различие Вашего и моего трактования массовых разводов. Я вижу эту причину в том, что женщины в современнном социуме мз-за абнормальных, относительно всей истории человечества, условий воспитания, потеряли контакт со своей истинной природой, что делает их неспособными выполнят традиционную женскую фуркцию - миротворицы. Взамен, обретя новую, для женщин, функцию - конкурента. Вы же усматриваете эту причину в каком-то не таком поведении мужчин. Хотя и не можете указать, что именно могло бы быть причиной системной порчи мужчин настолько, что возникла проблема массовых разводов. Но, как я уже выше отметил это, спорить относительно наших трактовок бессмысленно. Значительно более резонно обратиться к истории. И посмотреть, была ли женщина в подавляющей её части миротворицей или конкурентом.
Воробей
- "Вы не способны преодолеть свои комплексы и догмы , и в то же время очень зависимы от женщин." Маловероятно, чтобы социум смог настолько измениться, чтобы стать сходным с обществом мифических амазонок, в котором мужчины стали полностью женоподобными. Просто потому, что современный, скажем так "западный", социум подпирают очень успешно конкурирующие с ним традицинные социумы, в которых мужчина - безусловный глава семьи. Потому я и прогнозирую вымирание феминистического уклона в социуме вместе с относительным вымиранием белой расы, которая оказалась по вполне понятным причинам объектом этого социально-идеологического вируса совершенно предумышленно.
Элина Морозова
Вы для начала в себе разберитесь))
Воробей
- "Вы для начала в себе разберитесь" В том-то и дело, что я во всём в этой теме и разобрался. Более того, именно благодаря таким обсуждениям я понял истинную суть так называемого движения "белого превосходства", или как там его называют, по-русски. Его сторонники именно потому вполне резонно отмечают относительную деградацию и постоянную сдачу позиций белой расой, что зараженное вирусом феминизма она себя сама же систематически убивает. Правда, вот с чем я у них не согласен, так это с акцентами. Они видят наступление небелых, но не понимают, что именно является результатом такой явной успешности этого наступления. Проблема вовсе не в небелых, а - в белых!
Элина Морозова
У вас своя личная проблема. У других мужчин ее нет. Так почему вы ищите причины в чужом огороде?
Воробей
- "У вас своя личная проблема. У других мужчин ее нет. " Мы говорим о СИСТЕМНОМ явлении массового распада семей в современном социуме. При чём тут я?
Элина Морозова
Системный распад ничего общего не имеет с вашей теорией.
Воробей
- "Системный распад ничего общего не имеет с вашей теорией." Ну, это как сказать. Давайте посмотрим на конкретные факты. Моя теория исходит из чисто СИСТЕМНЫХ постулатов и выводы получаются тоже чисто СИСТЕМНЫЕ. И так получается, что массовые, то есть СИСТЕМНЫЕ, разводы вполне успешно этой теорией объясняются. Где Вы тут смогли разглядеть что-либо чисто личное совершенно не ясно.
Элина Морозова
Не вижу никакой системы из ваших ложных постулатов. На ком семья держится?
Воробей
- "Не вижу никакой системы из ваших ложных постулатов. " Не видите, или не хотите видеть? Судя по тому, что Вы писали до сих пор, это - второе. - "На ком семья держится?" Поскольку есть смысл говорить только о супругах, кто достаточно эффективны, чтобы обеспечивать финансовую сторону семьи, то можно сказать, что семья критически зависит от способности жены быть миротворицей. В этом смысле от мужа мало что зависит. Повторюсь, что тут мы говорим о нормальных мужьях - не о тех 5%, которые психически явно неадекватные. Это маленькое меньшинство всегда расходилось. И это - к лучшему.
Элина Морозова
При всем желании невозможно увидеть никакой системы. Здесь только ваши самооправдания. То есть вы признаете, что мужчина в семье зависит от женщины и никак иначе. Так я вас поняла. А как должен вести себя зависимый человек? Подчиняться и слушаться. И признавать свою зависимость..
aleks virt
Pardon, madame Элина Морозова. С удовольствием перечитал Вашу полемику с Вашим уважаемым оппонентом Воробей. И вспомнил "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина, которая ничуть не утратила актуальности и в наше время. Старуха с избыточной энергетикой (dеjа vu, то есть обычной стервой) была слишком независимой и гордой, чтобы позволить решать все за неё какому-то мужу . А муж, рыбак по профессии, как работал, снабжая её всем, так и продолжал работать. Заключительный этап деятельности старухи Вы знаете. С сожалением, должен сообщить, что оказывается все русские мужчины тоже читали эту сказку и уже научились управлять ситуацией
Воробей
- "То есть вы признаете, что мужчина в семье зависит от женщины и никак иначе. Так я вас поняла. А как должен вести себя зависимый человек?" Это можно сравнить с функцией корневой системы. Когда корни находятся в земле - внизу, тогда дерево в целом растёт и процветает. Если же корни поместить сверху, тогда дерево постепенно засохнет и умрёт. Потому, в прочной семье всему своё место.
aleks virt
Хм ... немного неудачное сравнение У Вас. Сравниваете теплое с фиолетовым
Элина Морозова
Наша полемика с господином Воробъем длится уже не первый год из темы в тему.. У него все сводится к его личной оригинальной теории с которой пока еще даже ни один мужчина не согласился))))
Элина Морозова
Ну так переверните дерево с головы на ноги)))
Воробей
- "немного неудачное сравнение У Вас. " Возможно, Вы не совсем правильно поняли смысл этой аллегории? А смысл этот в том, что женщина может быть на своём месте, которое критически важно для целостности семьи. В случае же реверсирования ролей происходит потеря жизнеспособности целого. Конечно, в случае мужа-подкаблучника эта аллегория неприменима. Но, мужчин способных занять такую позицию относительно немного.
Элина Морозова
Да, кстати, а в сказке трудилась рыбка. А дед был дураком. Иначе бы другую бабку себе выторговал)))
aleks virt
Дед был однолюб, очень любил свою бабку-стерву, которая его ни во что не ставила ))
aleks virt
С Вашим подробным утверждением солидарен. А сравнение, действительно, я не понял
aleks virt
Ну да, солидарен с Вашим утверждением " ..Женщины не живут с ущербными мужчинами .." Мужчины тоже не живут с ущербными женщинами
Воробей
- "Ну так переверните дерево с головы на ноги" Аллегория перевёрнутого дереве указывает на ситуацию в семье, где ПРИ НОРМАЛЬНОМ муже жена оказывается не в состоянии чувствовать себя комфортно на втором месте. А потому в конце концов происходит гибель дера - семья распадается. И, это значит, что данная аллегория СОВЕРШЕННО не приложима для случая такой жены с мужем-подкаблучником, ибо, в этом случае семья - дерево, хотя и несколько иного сорта, всё же сохраняет правильное положение в пространстве, имея способность существовать, пусть и не совсем счастливо, по крайней мере относительно нормальной семьи.
Воробей
- "Мужчины тоже не живут с ущербными женщинами" Не совсем так просто: мужчины-подкаблучники вполне даже успешно живут с определённого типа женщинами. Хотя, в этом случае "успешно" нужно пониимать очень специфически. По крайней мере, они не стремятся расстаться.
aleks virt
Со своей стороны, уважаемая Элина Морозова, я должен отметить убедительность и весьма логичные построения доводов Вашего оппонента Воробей. Я аплодирую уважаемому Воробей
Воробей
- " И вспомнил "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина, которая ничуть не утратила актуальности и в наше время." В этой притче муж - подкаблучник, конкретно. А потому, концепция: " оказывается все русские мужчины тоже читали эту сказку и уже научились управлять ситуацией" не совсем приложима к подавляющему большинству мужчин, кто могут иметь семью только при условии своего главенствующего положения в ней. Массовые разводы в современном, то есть "западном социуме", именно и свидетельствуют о том, что они не способны перестроиться и вписаться в роль подкаблучников. Муж-подкаблучник - результат психотравмирования, происходящего в детстве. Как, кстати, и женщины, которые оказываются неспособными чувствовать себя комфортно на второй позиции в семье. Муж-подкаблубник имеет крайне низкую самооценку. И ему дискомфотно с теми, кто ведёт в общении с ним несоответсвенно этому его внутреннему ощущению. Он ощущает диссонанс между внешним и внутренним. А вот с женой типа той из "Сказки о рыбаке и рыбке" он этого диссонанса не ощущает. Потому и чувствует комфортно. Для конкретного примера, таковой сын никогда не сможет найти контакта с отцом, который ведёт себя с ним, как с нормальным. Хотя, этот сын и не сможет конкретно обосновать, почему именно он не может контактировать с отцом. С другой стороны, его младший брат, который по определённой причине смог избежать психотравмирующего влияния матери, с этим отцом нормально контактирует.
aleks virt
Возможно, уважаемый Воробей, Ваши рассуждения имеют место быть в практике. Свидетельством тому является в пересчете за 5 лет в 2019 г 82% разводов на 100% заключенных браков. В 78% разводов инициаторами были женщины. Из представленной статистики можно делать самые невероятные выводы. Но я не могу поверить, что все русские мужики в одно время в массовом порядке стали плохими. Но ... зайдите на любой сайт знакомств. Можете выбрать от 18 до 70 любую женщину. И все женщины ищут непонятно каких мужчин, которые им непонятно для чего нужны. Каюсь, грешен, пользуюсь этими сайтами, знакомлюсь с женщинами для удовлетворения своих физиологических потребностей. С сожалением должен отметить, ни с одной из моих vis-a-vis у меня не возникало желания иметь продолжительные отношения, не говоря о пресловутой норковой шубке. Отношения разворачивались обычно строго по сюжету упомянутой выше сказки и как только начинало "вылезать" столбовое дворянство, то есть попытки выхода на первый план, увы, приходилось молча уходить. от, в общем-то, милых и добрых женщин.
Воробей
- "Свидетельство тому в пересчете за 5 лет в 2019 г 82" Нечто озадачившее.
aleks virt
Взяты браки заключенные за период в 5 лет, развод которых произошел в 2019.
Воробей
- "Но я не могу поверить, что все русские мужики в одно время в массовом порядке стали плохими. " Очень верная идея! В частности, потому, что никто не может указать на конкретные СИСТЕМНЫЕ факторы, которые бы так были способны, хотя бы в теории, извратить характеры подавляющего большинства, то есть по определению НОРМАЛЬНЫХ, мужчин настолько, чтобы они перестали быть способными выполнять свои традиционные социальные функции. А вот указать на вполне конкретные факторы, появившиеся лишь в последнее время, которые бы в теории, для начала, были способны извратить хаорактеры женщин таким образом, и с такими последствиями, я вполне смог. В результате наличия условий хронического когнитивного диссонанса относительно социально-сексуальной роли женщины в современном социуме пластичная психика девочек вполне предсказуемо адаптируется фрагментацией исходно целостной личности на семейство подличностей, каждая со своим ОСОБЫМ сводом правил эффективного поведения. Одним из предсказуемых результатов таковой фрагментации является неспособность жены практиковать удовлетворяющий её секс с мужем, именно им! Хотя, на деле, таковые не способны к ДЕЙСТВИТЕЛЬНО удовлетворительному сексу ни с кем, но с мужем они не могут совсем. Всё остальное - лишь последствия этого корневого обстоятельства. При этом фрагментированная женщина АПРИОРИ не способна осознать факт своей фрагментированности - блокировка естественной функции рефлексии является обязательным сопутствующим фактором, дающим возможность избежать саморазоблачения, что неизбежно привело бы к краху этой искусственной структуры, фрагментированности. Поэтому женщины и не могут не искать, а потому и находить, недостатки в мужчинах. А уж когда такая женщина прилагает свои способности для мозгоклюйства, тогда понятное дело, что мужчина поворачивается своей не самой приятной сторой. И, в принципе, именно этого такие жены и добиваются.
aleks virt
Из Вашего, уважаемый Воробей, жестко построенного умозаключения "веет" целенаправленностью в разрушении отношений. Реально же, все отношения имеют неупорядоченный характер. Это к тому, что когнитивный диссонанс вряд ли уместен как предпосылка осознанного умысла, то есть не создает предпосылки для, по сути, умышленных или планируемых действий, хотя бы по той причине, что оный имеет спорадический характер и Вы не будете отрицать этот фактор. Таким образом, как можно видеть, в действиях жен, в принципе, отсутствует какая-либо явная системность вне зависимости от фрагментированности психики личностей.
Воробей
- "Из Вашего, уважаемый Воробей, жестко построенного умозаключения "веет" целенаправленностью в разрушении отношений. Реально же, все отношения имеют неупорядоченный характер." Не совсем так просто! Я так понял, что написанного мной Вам оказалось явно недостаточно для того, чтобы Вам удалось ухватить ту концепцию, которая адекватно моделирует фактически имеющую место ситуацию. Потому, попробую прояснить этот не совсем простой вопрос. С одной стороны, при фрагментации в подсознании девочек формируется семейство подличностей, ни одна из которых не имеет своей целью разрушение семьи, а потому, говорить о целенаправленности в этом направлении говорить не уместно, действительно. Но, с другой стороны, сам конкретный состав правил эффективного поведения у этих подличностей, которые соответствуют основному ассортименту женских социальных ролей в современном социуме, оказываются таковыми, что подличность "Жена" имеет запрет на секс с законным мужем. Из-за того, что до брака женщина находится в одной из своих других подличностей - класса "Невесты", "Подружки" или "Любовницы", комплекты правил её эффективного поведения НЕ содержат запретов на секс с кем-либо из мужчин. Что позволяет ей пользоваться сексом для привлечения к себе будущего мужа. Ну, в частном случае, нынче относительно редком, подличность "Невеста" может не практиковать секса, но это - по совсем иной причине, чем это интересно в данной теме. Потому, таковая может давать понять, что она бы вполне хотела, но не будет этого делать потому, что она - приличная девушка, которая во всю развернётся, но только после свадьбы. Это - старый приём, который в нашей теме не важен, особенно нынче. Хотя, при наложении на фрагментацию, результат будет тоже негативый. Поэтому, фрагментированные женщины до брака ведут себя вполне даже очень сексуально в отношении своих будущих мужей, может быть даже гипер-сексуально. Это значит, что у мужчины не остаётся никаких шансов на различение и отсев фрагментированных кандидаток. А после свадьбы, через некотрое время происхдит постепенное замещение подличности класса "Подружки" на принципиально иной тип - "Жену", которая имеет запрет на практику удовлетворяющего секса с законным мужем. Это происходит потому, что эта подличность формируется в порядке эмуляции детской трактовки образа матери, которая является основным источником негативного сексуального внушения. Девочка безгранично верит матери, которая всеми возможномы методами, в том числе и невербальными - которые наиболее впечатляющие, старается нейтрализовать позитивное массированное сексуальное внушение, оказываемое современным социумом, в целом. И эта дочь трактует образ такой матери, как идеальной жены, антисексуальным в отношении к мужу. При этом, если ситуация складывается способствущей возможности выхода на сцену подличности "Любовницы", тогда эта жена вполне успешно может проявлять гиперсексуальность в отношении всех других мужчин. Таким образом, ДА, у фрагментированных жен абсолютно нет никакого внутреннего стремления разрушать свои семьи! Но, у них есть вполне определённое стремление избегать практики удовлетворительного секса с мужьями.
Воробей
- " Это к тому, что когнитивный диссонанс вряд ли уместен как предпосылка осознанного умысла, то есть не создает предпосылки для, по сути, умышленных или планируемых действий, хотя бы по той причине, что оный имеет спорадический характер и Вы не будете отрицать этот фактор." Вы тут совершенно верно поняли: ситуация когнитивного диссонанса складывается совершенно неумышленно. В смысле, что ни один из участников, который делает вклад в формирование этого диссонанса, и НЕ помышляет о том, чтобы нанести психотравму девочке, которая сделает её несчастной. Но, тем не менее, именно этот результат получается в результате. Именно потому я и не испытываю к женщинам никакого негатива за то, что происходит. Ибо, с их стороны никакой умышленности нет и быть не может. Кстати, именно эта часть моей теории делает её такой непопулярной у мужчин, про женщин я уже и не говорю - им не импонирует теория, которая не одобряет и не поощряет их негативность в отношении к женщинам. Она отнимает у них "образ врага". А что может быть более непривлекательного для тех, кто через женщин оказался в заднице? Естественно, что для таковых найти виновного - первое дело. Ну, а у мужчин, которые ещё не обнаружили себя в заднице, моя теория понятное дело непривлекательна просто потому, что она отнимает надежду найти себе жену, которая бы не стала для него тем лотком, который спустит его в задницу. То есть, моя теория может быть привлекательной, хотябы потенциально, только для очень небольшой части популяции - не более 2,5%, которые отличаются крайней интеллектуальностью. Среди женщин этот тип встречается ещё реже - 0.8%. Если интересно, то вот статья как раз об этом типе людей: https://nauka-novosti.mirtesen.ru/blog/43003420142/Lyudi-bez-fantazii-Uchenyie-obnaruzhili-neobyichnuyu-osobennost-?utm_referrer=mirtesen.ru - "Таким образом, как можно видеть, в действиях жен, в принципе, отсутствует какая-либо явная системность вне зависимости от фрагментированности психики личностей." Нет. Системность-то как раз присутствует, потому мы и имеем массовые разводы, а вот умышленность в деле разрушения семей, в смысле осознанного стремления жены разрушить свою семью - нет. Для меня важной подмогой в деле формирования теории о фрагментации был образ Марии Магдалины вместе с ассоциированным с ней образом "самарянки у колодезя Иаковлева", Ин 4:6-29, проясняющий первый. По сути, одержимая "бесами" Мария Магдалина - пророчество, направленное в далёкое будущее. Ибо, 2000 лет назад не было объективной возможности для образования в подсознании женщин комплексов, которые бы делали их неспособными выполнять функции нормальных жен.
Воробей
- "хотя бы по той причине, что оный имеет спорадический характер и Вы не будете отрицать этот фактор." В современном "западном" социуме ситуация когнитивного диссонанса относительно социо-сексуальной роли женщин вовсе НЕ является спорадической. Она - СИСТЕМНАЯ и ХРОНИЧЕСКАЯ. Более того, напряженность этого диссонанса всё более нарастает. Потому я и не вижу возможности для оптимизма в отношении этого типа социума. Он должен будет вымереть, уступая место более жизнеспообному - одному из традиционных. Наиболее вероятно это будет исламский социум.
Элина Морозова
А во что его было ставить, если за 30 лет он ни разу разбитое корыто не поменял?
Элина Морозова
С нормальным мужем жена не разводится. Чем докажете, что он нормальный?
Элина Морозова
Вот как раз логики у господина Воробья я нисколько не вижу. Скорее наоборот. Кто подает на развод? Женщина? Значит женщине с этим мужем плохо и она понимает, что без него ей будет лучше. Мужчина не хочет разводиться? Обвиняет женщину во всех грехах, но разводиться не хочет? Значит в браке ему комфортно и удобно? Так кто виноват? Логично- тому , которому комфортно за счет причинения неудобств и негатива другому супругу.
Воробей
- "С нормальным мужем жена не разводится. Чем докажете, что он нормальный?" В данной теме слово "нормальный" доказывается самим значением - относящееся к подавляющему большинству. Всегда был небольшой процент неадекватных, скажем 5%, но всё что больше этого - уже на банальную неадекватность списать никак не получается.
Воробей
- "Кто подает на развод? Женщина? Значит женщине с этим мужем плохо и она понимает, что без него ей будет лучше." Фрагментированной жене действительно дискомфортно с нормальным мужем. В первую очередь потому, что у неё в подсознании ею манипулирует "бес" табу на секс с мужем. А во вторую, потому, что муж постоянно пристаёт со своими претензиями на супружеский долг, считая, что жена именно это от него ожидая. Всем известная манипулятивная женская природа - способность ходить вокруг да около, стараясь добиться своей цели, но прямо не говоря об этом, и позволяет "бесам" манипулировать женщинами без шанса для их осознания, что же на самом деле происходит. То есть, при этом происходит задействование как раз той характерной для женщин психологической функции, которая, с одной стороны, всегда поражает мужчин своей нелогичностью, а с другой, никогда самим женщинам не видится как нелогичная. То есть, "бесы" просто доводят использование этой чисто женской черты до предела, направляя против самой женщины, в первую очередь. Естественно, что таковым женам хочется разводиться, уходя из хронической дискомфортной для них ситуации. А виновным естественно назначается муж. О чём сама жена даже не подозревает на сознательном уровне.
Элина Морозова
Я в жизни не встречала "фрагментированных женщин". И причины развода из за секса-очень редкие. Да это и лечится, если уделять внимание своему здоровью...Это только тогда, когда мужчина болен гиперсексуальностью. У нас намного чаще встречаются полуимпотенты.)))) А разводятся из за безобразного поведения мужчин, пьянства, алкоголизма, агрессии, абъза агрессии, побоев. выноса мозга. Зачастую потому, что женщина не в состоянии прокормить и обеспечивать мужа, помимо себя и ребенка, тащить на себе такую обузу она просто не в состоянии. А миллионы семей живут мирно и счастливо всю жизнь. А вот от чего мужчины подают на развод?
Элина Морозова
"В данной теме слово "нормальный" доказывается самим значением - относящееся к подавляющему большинству. " Поскольку в вашей теории вы относитесь к подавленному меньшинству, то вывод напрашивается сам собой)))
Воробей
- "Поскольку в вашей теории вы относитесь к подавленному меньшинству, то вывод напрашивается сам собой" Ну, во-первых, я уже писал Вам, что нет смысла приплетать меня лично к теории, которая касается подавляющего большинства. А во вторых, у человека есть много разных аспектов. Что позволяет по одному аспекту иметь общность с большинством, а по другому - с меньшинством. По параметру неспособности и несклонности занять позицию квази-сыночка, то же что и подкаблучника, я определённо отношусь к большинству. И потому, секс считаю неободимостью в семье. А то, что я, в придачу, познакомился с и освоил некоторые эзотерические воззрения и соответствующие практические навыки, лишь усилило это. - "Я в жизни не встречала "фрагментированных женщин"." Любая женщина, которая системно избегает секса с мужем - фрагментированная. - " И причины развода из за секса-очень редкие. Да это и лечится, если уделять внимание своему здоровью." Что Вы тут хотите лечить, если у жены нет сексуальных проблем, в смысле проблем с сексуальностью, а есть табу на секс с мужем, факт чего она даже не способна осознать? И потому создаёт постоянные предлоги для того, чтобы секс просто не мог случиться. ..Это только тогда, когда мужчина болен гиперсексуальностью. - "У нас намного чаще встречаются полуимпотенты." Это - не повод для развода, скорее - наоборот. Ибо, нет ничего столь ускоряющего развод с фрагментированной женой как факта освоения мужем умения практиковать секс без сброса семени, что позволяет длиться довольно долго. Ибо, фрагментированная жена довольно многого, в смысле долгое время, может добиться именно при помощи симуляции преждевременного оргазма, чтобы муж сбросил и отвалил. - "А разводятся из за безобразного поведения мужчин, пьянства, алкоголизма, агрессии, абъза агрессии, побоев. выноса мозга. Зачастую потому, что женщина не в состоянии прокормить и обеспечивать мужа, помимо себя и ребенка, тащить на себе такую обузу она просто не в состоянии." Мне видится, что Вы тут собрали в кучу все отбросы социума, которые не превышают 5% в попауляции. И пытаетесь "раздуть из муху слона". - "А миллионы семей живут мирно и счастливо всю жизнь." Вам Выше уже приводили цифры разводов. - "А вот от чего мужчины подают на развод?" Если основная проблема в отсутствии в семье системы секса, то наиболее логичный повод для развода - нахождение на стороне того, кто с сексом не имеет проблемы.
Элина Морозова
Проблемы такой кроме вас ни у кого нет. Однако каша у вас в голове. Женщины у которых табу не секс уходят в монастырь или остаются старыми девами. А мужчины больше жалуются на распущенность женщин... Ну вот вы и сами привели в выводу. Поскольку на развод в основном подают женщины, значит большинство мужчин довольны сексом и не имеют этим никаких проблем в этом отношении с женой. В катастрофическом одиночестве вы с этим. Зачем клеветать на здоровых полноценных мужчин?.
aleks virt
Pardon, madame Элина Морозова, не будете ли столь любезны хотя бы обозначить признаки и градации нормальности мужчины как мужа. Иначе обсуждение может приобрести весьма расплывчатые очертания. Буду Вам признателен.
aleks virt
Хм ... за 30 лет ... не поменял ... неправда, менял и, причем, регулярно. Не следует вносить искажение в сюжет сказки, уважаемая Элина Морозова. Нехорошо-с ...
aleks virt
" ...женщине с этим мужем плохо и она понимает, что без него ей будет лучше... " Однако ... Что же...80-90% современных мужчин настолько плохие, что с ними невозможно жить? Я Вас не узнаю, Ваши тезисы становятся всё более и более не состоятельными ...
Воробей
- "Однако каша у вас в голове. Женщины у которых табу не секс уходят в монастырь или остаются старыми девами. А мужчины больше жалуются на распущенность женщин...Э Не могу согласиться! Каша в голове у того, кто не способен выйти за рамки дуалистического чёрно-белого мышления - увидеть возможность третьего варианта. В данном случае этот третий вариант означает, что фрагментированная жена разрывается между ДВУМЯ несочетаемыми, казалось бы, мотивами: любовью к мужу, ну, по крайней мере так поначалу, и табу на секс с этим же мужем, при условии, что на рациональном уровне нет, ну, по крайней мере поначалу, никаких олснований для того, чтобы отказывать мужу в сексе. Вот, чтобы не мучаться этим очень дискомфортным состоянием разрывания, она и начинает находить у мужа недостатки, в том числе и провоцируя на их создание, если таковых не было. - "Ну вот вы и сами привели в выводу. Поскольку на развод в основном подают женщины, значит большинство мужчин довольны сексом и не имеют этим никаких проблем в этом отношении с женой." Нет, не так это просто! Суть в том, что причинной стороной этого типа семейных проблем является подсознание жены, потому она первая получает мотивацию находить всё больше недостатков у мужа, приходя к выводу, что "Куда же это твои глаза глядели, когда выбирала?", первой достигая баланса между ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫМИ подталкиваниями к избеганию секса с мужем, тем самым провоцируя того, и СОЗНАТЕЛЬНЫМ осуждением мужа: "Да, он действительно, мразь, негодяй, подонок и слюньтяй, куда только мои глаза глядеди!?", которое становится В ЕЁ СОЗНАНИИ, хотя и ложно, КАК БЫ причиной и оправданием отказа тому в сексе: "Он просто этого не заслуживает!" У мужа же нет всех этих преимуществ. Он с самого начала и до конца не может понять, почему жена на него "дуется", совершенно искренне не зная за собой никаких заслуживающих этого грехов, но, с течением времени всё больше и больше внутренне дистрессируясь и невольно начиная В ОТМЕСТКУ, делать то, что жене явно не может понравиться. Ибо, НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ мужчина не способен бесконечно улыбаться и благословлять того, кто непрерывно унижает и плюёт в лицо тому. Да, есть определённая мера терпения и резерва прощения, но смешно ожидать это бесконечно. - "В катастрофическом одиночестве вы с этим. " Я благодарен тому, что мои две бывших освободили меня от себя. Ибо, я определённо много потерял бы, если бы продолжал жить с ними. - "Зачем клеветать на здоровых полноценных мужчин?" К чему на кого-то клеветать, когда статистика массовых разводов подтверждает мои рассуждения?
aleks virt
Логика в рассуждения уважаемого Воробей есть, но он строит избыточно жесткие конструкции, которые слабо применимы для жизненных примеров. Полагаю, у него недостаточно времени и "площади", чтобы "развернуться". О Вашей логике, даже о её присутствии, уж, извините я не буду упоминать
aleks virt
А Вы уверены, уважаемая Элина Морозова, что подавляющее большинство нормальных, с Вашей точки зрения, может быть оценено другими женщинами как ненормальными? Практика показывает, что Вы категорически неправы в своих определениях
Воробей
Немного отвлёкся и потому упустил завершение цепочки аргументации относительно "Поскольку на развод в основном подают женщины, значит большинство мужчин довольны сексом": Мужчины воспринимаю перспективу развода очень болезненно - как удар по своему самолюбию потому, что у них, в отличие от женщин, есть такое явление как Честь. Это - нечто не очень рациональное, но очень важное, для мужского внутреннего Мира! Поэтому, поскольку любой нормальный мужчина, в принципе, привык слушать женщину, когда она руководит им - как он ребёнком привык слушать любящую и воспитывающую мать, привыкнув ей в этом слепо доверять, так же само он пытается относиться к жене, в чью рациональность и искреннесть он привык верить. Иначе бы он на ней не женился! Но, фрагментированная жена, под влиянием "бесов" ведёт себя для него совершенно непонятно и нелогично, хотя, на деле, согласно моей теории они вполне даже логичны. Муж просто не в состоянии постичь логику этого! Поэтому, тогда как жена уже осудила мужа просто потому, что она долго и старательно собирала на того "досье", подкрепляя этот сбор провокациями, муж её всё ещё не может понять, что не так. И потому, он пытается сохранить своё брак, упорно надеясь на то, что он, как умный и рациональный индивидуум, выбравший себе такую же женщину в жены, сможет во всём разобраться и наладить. Веь он знает, что для развода НЕТ никаких сколько-нибудь веских причин!!!
Воробей
- "но он строит избыточно жесткие конструкции, " Интересно, что Вы под этим понимаете. Ну, давайте рассмотрим явление "ситуации хронического когнитивного диссонанса относительно социо-сексуальных функций жещины в современном социуме" на предмет его стабильности и вездесущести в нашем социуме, чтобы посмотреть, может ли хоть одна девочка уклониться и избежать его формирующего её внутренний мир влияния. 1. Явно ПРОСЕКСУАЛЬНОЕ внушение оказывается книгами, журналами, кино, телевидением, модой и рекламой. Можно сказать, что оно растлевающее и развращающее. Это - позитивный полюс поля напряжения. 2. Любая мало-мальски ответственная мать, и учительницы, ощущают страх за то, что девочка "пойдёт по рукам". И потому нет ничего удивительного, что они дружно оказывают равное, или даже избыточное, реактивное АНТИСЕКСУАЛЬНОЕ внушение на девочку. Это негативный полюс поля напряжения. В предыдущих социальных формациях этого напряженного поля когнитивного диссонанса, вынуждающего девочку попытаться найти своё эффективное место в социуме, чтобы выжить и оставить потомство, ПРОСТО НЕ БЫЛО! Вот и скажите: может ли девочка избежать "намагничивания", с самого рождения и до взросления находясь в этом "магнитном поле"? Я это к тому, что может какая девочка и уцелеет, но это явно будет РЕДКОЕ исключенние, а вовсе не нечто обычное.
Элина Морозова
Обращаюсь в Алексу Вирту. Уважаемый Алекс Вирт! Если вы отправили меня в свой ЧС . то зачем пишите мне комменты и обращаетесь ко мне? Я все равно не смогу вам ответить. И зачем тогда задаете мне вопросы? Это разве логично? Не хотите, чтобы я вам отвечала, так и не обращайтесь ко мне. Навязчивостью не страдаю.
aleks virt
Если поверите, получилось случайно. Подскажите, ка выключить ЧС. Взамен ))) обещаю более не докучать Вам своей писаниной. Буду признателен за консультацию
Элина Морозова
Алексу Вирту. Да вы мне не докучаете. Мне с вами интересно общаться.) Зайдите в настройки своей анкеты, там есть раздел "люди в черном списке" .Там меня скорее всего и найдете.
aleks virt
"Жесткость" конструкции Ваших рассуждений выражается в многочисленности точек одновременного контроля, что на практике невозможно. При изменении "положений" точек или переоценке значимости параметров, "жесткость" утрачивается. Вместе с тем, весьма неоднозначен контроль над присутствием или значимыми изменением каких-либо параметров системы. И хорошо, если наблюдаемое явление допустимо (в пределах граничных условий рассуждений) перевести из одной категории в другую. Гораздо хуже, если информация будет настолько недостоверной, что ставит под сомнение состоятельность Ваших рассуждений, на первый взгляд якобы пригодных для применения в жизни.
aleks virt
Спасибо, уважаемая Элина Морозова. За что я люблю женщин? За то, что они, в отличие от мужчин, умеют прощать
Элина Морозова
А я и не обижалась. Досадно только когда пишешь пишешь длинный коммент, а он уходит в никуда))
aleks virt
Еще раз прошу у Вас прощения, уважаемая Элина Морозова. Самому неловко перед Вами
Элина Морозова
Вы меня уже засмущали)))
Воробей
- "Досадно только когда пишешь пишешь длинный коммент, а он уходит в никуда" Могу порекомендовать Add-on "Textarea Cache" для браузера, предназначенного как раз для таких случаев: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=Textarea%20Cache Эта приставка сохраняет последовательность текстов, написанных, но не отправленных. При встречи с ЧС - в самый раз. А то, действительно, получается очень обидно потратить время на сочинение ответа, чтобы он после этого пропал.
Воробей
- "И хорошо, если наблюдаемое явление допустимо (в пределах граничных условий рассуждений) перевести из одной категории в другую." Что Вы тут под этим, конкретно в обсуждаемой теме, подразумеваете? У меня такое впечатление, что Вам что-то в этой теории не нрпвится, или не совсем понятно, или оба эти, но Вы почему-то не говорите, что именно это есть. Я могу предположить, что Вас смущает отсутствие в этой теории признаков возможности использования для практики. Потому, ниже я опишу, для чего я использую её.
Воробей
- " Гораздо хуже, если информация будет настолько недостоверной, что ставит под сомнение состоятельность Ваших рассуждений, на первый взгляд якобы пригодных для применения в жизни." Вообще-то, моя теория имеет очень ограниченное применение в жизни. А именно - объяснительное. Она просто объясняет, какие именно явления, характерные только для современного западного типа социума, являются причиной формирования определённого нового, то есть для предыдущих типов социума неприсущего, склада психики женщин, который отличается фрагментацией подсознания - по сути искусственной шизофрении. Эта теория может позволить мужчине перестать после нескольких неудачных попыток надеяться найти женщину, с которой имело бы смысл создавать семью, если для него важен сексуальный аспект совместной жизни. Но, самое главное и, по-моему ценное, это то, что эта теория позволяет суметь перестать осуждать женщин за массовое разрушение семей. Именно потому эта теория непривлекательна для эмоционалов, ибо у них ведущими является эмоциональность, а интеллектуальный аспект терпится только в той мере, в какой он не становится поперёк дороги эмоций. И, потому, если эмоционал нуждается в выплёскивании наружу своей негативности, для чего ему нужен "образ врага", то любые попытки убедить его, что это выплёскивание вредно для него, воспринимаются им сугубо недоброжелательно. И, в принципе, именно для такого психотипа это - правильный подход, но это не обязательно так для людей другого психотипа. У крайних же интеллектуалов, типа меня, эмоциональность почему-то потеряла прямой контакт с доминирующим интеллектуальным центром, где была сформирована Личность, что не совсем естественно для человека, но, тем не менее, она, эта эмоциональность, способна оказывать своё негативное и подрывное влияние на систему в целом, если находится в дисбалансе. Ибо, негативность незаметно накапливается в подсознании, как вода подо льдом, а потом неожиданно может произойти прорыв льда, выброс этой "негативной воды" со всеми вытекающими последствиями. В том числе очень вредно и само состояние бурления "воды" подо "льдом" тем, что это оказывает негативное влияние на психо-соматику, или проще на здоровье. Именно поэтому для интеллектуала управление своим эмоциональным уровнем возможно и желательно, хотя и делается это непрямо, но при помощи метода, или принципа, "трёх слонов". Этот принцип, я встретил его описание где-то в системе Гурджиева, аллегорически сравнивает три уровня, или центра, в системе человека: Интеллектуальный (ИЦ), Эмоциональный (ЭЦ) и Инстинктивно-двигательный (И-ДЦ), он же включает в себя Сексуальный, с тремя слонами. И, поскольку в случае интеллектуалов прямое воздействие и управление на ЭЦ невозможно из-за отсутствия прямого контакта, что аллегорически сравнивают с взбесившимся слоном, то нужно прибегнуть к обжатию его двумя другими слонами, которые поддаются управлению, и так, зажав его с двух сторон, его можно суметь повести в нужном направлении. Поэтому те индивидуумы, кто склонны использовать ДЕЙСТВЕННЫЕ системы, скажем так, духовного развития, могут прибегнуть к применению параллельно ДВУХ методов: конструирование, освоение и интернализацию интеллектуальных теорий, которые позволяют им альтернативно описывать внешний Мир, со всеми их событиями и явлениями, более эффективным, с их специфической точки зрения, образом, и практику специальных, скажем так, "физиологических упражнений", позволяющих систематически снимать, или сбрасывать, накопившийся у них из-за общей дисгармоничности их внутренней системы, негативный заряд. Предположительно, такая системная практика позволяет, наряду с непосредственной пользой от сброса, накопившегося за прошедшее с предыдущего последнего сброса, время негативного заряда, со временем получить принципиально более гармоничное состояние всей внутренней системы, состоящей из трёх выше упомянутых блоков или центра, ИЦ, ЭЦ и И-ДЦ. Вот для этого крайне необходимо суметь теорию, которая бы могла не насилуя логику, позволить прекратить усуждать женщин. А взамен находя основания для искреннего сочувствия им.
Воробей
- ""Жесткость" конструкции Ваших рассуждений выражается в многочисленности точек одновременного контроля, что на практике невозможно." Теперь, я надеюсь, стало ясно, что никакого контроля в данном случае не требуется, по крайне мере для меня лично. Но, с другой стороны, это вовсе не потому, что контроль в принципе невозможен. В частности, одним из практических банальных методов контроля мужчина может выбрать попытку найти себе жену в традиционном социуме, которая предположительно не подверглась фрагментации. Но, в наше время тотальной доступности средств массовой информации это может быть чревато тем, что его "восточная" жена сможет сохранять свою должную позицию, если продолжает жить в своей культуре. А вот если её перевезти в "западный" социум, то она может пойти вразнос. Кроме того, такой мужчина, не будучи в курсе того, как правильно полагается вести себя "восточному" мужчине, может попытаться это делать в "западном" стиле, чем сам того не осознавая, будет оказывать разлагающее влияние на ранимую психику жены. И во что это может вылиться, трудно прогнозировать. То есть, в этом варианте могут оказаться подводные камни. Но скажу, в городе, где я живу, я встречаю настоящих восточных женщин почти в паранже. И, честно скажу, мне их исходно было неприятно видеть! Но, со временем, я начал принципиально лучше понимать суровую целесообразность того, что это мужья заботятся о том, чтобы их жены, несмотря на то, что они при этом смотрятся совершенно дико на фоне окружабщего их социума, продолжали удерживать себя в тех же рамках, что и на родине. То есть, в таком варианте этот метод контроля может окахаться вполне действенным. Но, понятно, что он будет наиболее эффективным именно при условии, что и муж сможет, и будет, достаточно строго придерживаться норм традиционного социума, несмотря ни на что.
Михаил_
Бред обиженки.
Юрий Викторович Рыбаков
шикарное предложение - к нему необходимо добавить что главным добытчиком будет женщина, мужик будет дома заниматься детьми и всегда быть готовым к сексу, в свободное время на деньги женщины реализовывать свои хобби - авто, мото, мастерская... и постоянно "прокачивать" свой интеллект и полезные навыки - вместо ногтей, помад, макияжей..., после развода дети останутся с отцом, женщине назначат алименты всех видов, в том числе и жилищные, а статистика разводов с такими плюшками сама изменится - главными инициаторами станут мужчины.
aleks virt
А что ..? А вдруг ...? В этом что-то есть ...)))
Алиса Майская
Конечно, "надо отомстить" - "на зло маме отморозить уши"))))))))))))
aleks virt
Какая же Вы жестокая. Зачем же мстить, уважаемая Алиса Майская? ))) Будет лучше, если женщина найдет себе того, кого она хочет ... если найдет
Алиса Майская
Вообще-то, это был сарказм))
aleks virt
Да я понял, уважаемая Алиса Майская ... Я тоже шучу ....Женщины сумели создать такие условия жития, что никто из мужчин не будет морозить себе уши ни при каких обстоятельствах. Меня уже это радует
Алиса Майская
Эх... Вашими бы устами...

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