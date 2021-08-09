Женщины,а не пора ли отомстить мужчинам?

Было бы прекрасно,если бы женщины всего мира начали тупо зеркалить поведение мужчин,изменять и оправдываться природой,детей взваливать на мужчин,не готовить,не убирать,ходить на работу и зарабатывать 30-40 к (насколько я знаю это средняя зп в России) и мнить из себя добытчицу,выглядеть самым ужаснейшим образом,приходить домой после работы,пить пиво,лежать на диване и ждать пока муженёк приготовит ужин, желательно что бы в этот момент он выглядел как модель и встречал жену готовым к отлизу и ждал ее у двери высунув язычок,ведь жену надо баловать и быть развратным,а если не будешь,то она изменит с тем,кто будет ждать с язычком и кастрюлей еды прям у двери,ведь если ты не исполняешь все прихоти женшины,всегда найдётся тот,кто исполнит,а вы мужчики слишком не выпендривайтесь,мужчин много и богатых и молодых и горячих,так что как только постареешь,тебя сменят на молоденькогоПора мужиков ставить на место,слишком много мнят из себя,слишком зажрались,слишком много позволяют себе.