Свердловчанин напал на служительниц храма в Подмосковье

Вооруженный мужчина напал на двух служительниц церкви Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Преступник ударил женщин по голове, а затем забрал около 3 тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых, сообщает телеграм-канал Mash.
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