В Петербурге массажиста задержали за изнасилование клиентки на сеансе

Петербурженка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса. Об этом сообщает 78.ru. О произошедшем в полиции узнали после того, как подруга пострадавшей обратилась в МВД, после чего уже сама 28-летняя женщина написала заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии