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В Петербурге массажиста задержали за изнасилование клиентки на сеансе

В Петербурге массажиста задержали за изнасилование клиентки на сеансе

Петербурженка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса. Об этом сообщает 78.ru. О произошедшем в полиции узнали после того, как подруга пострадавшей обратилась в МВД, после чего уже сама 28-летняя женщина написала заявление.

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