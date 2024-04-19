⚖️ Жительницу Симферополя оштрафуют на 60 тысяч рублей за разглашение государственной тайны Верховный суд Крыма признал женщину виновной в разглашении гостайны, которую ей доверили по работе.
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⚖️ Жительницу Симферополя оштрафуют на 60 тысяч рублей за разглашение государственной тайны Верховный суд Крыма признал женщину виновной в разглашении гостайны, которую ей доверили по работе.