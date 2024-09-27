Младший сержант спас раненого товарища и потушил подбитую технику под огнем ВСУ

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший сержант Александр Пильщиков под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) спас раненого товарища и потушил подбитую установку разминирования.
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