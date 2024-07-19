Курить за рулем могут запретить Депутаты Госдумы отмечают, что курение во время движения автомобиля отвлекает водителя и создает риск возникновения ДТП, как и использование за рулем мобильного телефона.
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Курить за рулем могут запретить Депутаты Госдумы отмечают, что курение во время движения автомобиля отвлекает водителя и создает риск возникновения ДТП, как и использование за рулем мобильного телефона.