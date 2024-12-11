В Киеве рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия в случае отказа США от помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что в условиях возможного прекращения помощи со стороны США, Киев в состоянии обеспечить существующую оборону при помощи имеющихся у него военных ресурсов не менее чем до середины 2025 года.