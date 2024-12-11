Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Макрон и Туск могут обсудить введение  миротворческих сил, но только обсудить и показать что они могут. Однако ввести...Макрон и Туск мог...
  • Сергей Oблезов
    Ублюдок, надо думать, как людей оставшихся спасать, а этот о своём, о шкурном хохляцком. Плевать, что миллионы угроби...Премьер Украины з...
  • Eduard
    Вы толькотолько хотели Украину передать НАТО! Ну наглыйнегодяй!Зеленский объясни...

В Киеве рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия в случае отказа США от помощи

В Киеве рассказали, на сколько ВСУ хватит оружия в случае отказа США от помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что в условиях возможного прекращения помощи со стороны США, Киев в состоянии обеспечить существующую оборону при помощи имеющихся у него военных ресурсов не менее чем до середины 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх