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Атом «съехал» на полмикрона: физики впервые увидели эффект Магнуса в свете

Атом «съехал» на полмикрона: физики впервые увидели эффект Магнуса в свете

Ученые впервые измерили необычный «изгиб» взаимодействия света и атома Физики впервые экспериментально зарегистрировали оптический аналог эффекта Магнуса на одиночном ионе.

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