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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. Последним это делал Бензема в 2016-м, до него – Роналду

Полузащитник «Реала» сравнял счет на 45-й минуте матча с «Райо Вальекано» в 17-м туре. Ассистировал ему Родриго.

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