В РПЦ ужаснулись планам спецслужб Украины убить митрополита Тихона

ТАСС/Михаил Климентьев Планы украинских спецслужб убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают, подготовка покушения на него является продолжением борьбы киевского режима с каноническим православием, указал заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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