Председателю СК России доложат о ходе проверки по факту применения насилия в отношении представителя власти в Республике Адыгея

В медиапространстве опубликовано видео, на котором запечатлено как мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет сотрудников ГИБДД, находящихся при исполнении служебных обязанностей, и угрожает им.
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