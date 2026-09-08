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Царьград

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Игра началась: Европа получит войну, которой боится больше всего. Дата определена

Игра началась: Европа получит войну, которой боится больше всего. Дата определена

В США представили сценарий военного противостояния России и НАТО и пришли к выводу, что это будет война, которой Европа боится больше всего.

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