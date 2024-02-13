Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит настаивать на проведении наступательных операций, чтобы западные страны и дальше выделяли Украине денежные средства, однако на сегодняшний день у армии страны почти не осталось сил.
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