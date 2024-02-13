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Полковник Матвийчук предсказал проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Полковник Матвийчук предсказал проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит настаивать на проведении наступательных операций, чтобы западные страны и дальше выделяли Украине денежные средства, однако на сегодняшний день у армии страны почти не осталось сил.

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